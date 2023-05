Immobile: «La Champions League è il nostro sogno. Ci credevamo!»

La Lazio vince con l’Udinese (vedi report) e sale a 68 punti e mette quasi al sicuro la qualificazione in Champions League, per la quale è in corsa anche l’Inter. Immobile ne parla al termine della partita di campionato ai microfoni di Dazn.

CAVALCATA – Ciro Immobile, contento per la vittoria utile alla corsa al posto Champions League della prossima stagione, afferma: «Ringrazio con gioia i tifosi per essere venuti fino a qui a sostenerci in una partita così importante per noi. Lo stanno facendo dall’inizio del campionato. Stiamo facendo una bella cavalcata insieme a loro. La Champions League è il nostro sogno. Ci credevamo sin dall’inizio di questi due anni col mister. Ci sono stati momenti difficili, quelli belli come oggi, però abbiamo lavorato bene e siamo migliorati tantissimo. Oggi serviva fare una partita così, come l’abbiamo fatta. Vincere così è bello. Prima ho detto di dare il massimo perché partite come queste lasciano rammarico se non vengono giocate al massimo. Mi hanno ascoltato e abbiamo fatto una partita perfetta».