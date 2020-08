Immobile avvisa l’Inter e non solo: “Lazio vogliamo continuare a crescere”

Condividi questo articolo

Ciro Immobile Lazio

Ciro Immobile ha rilasciato una lunga intervista a “Lazio Style Channel”. L’attaccante biancoceleste ha quindi parlato della crescita della sua squadra mandando un messaggio chiaro all’Inter e non solo

VOGLIA DI CRESCERE – Queste le parole di Ciro Immobile: «La crescita è stata costante, sia da parte mia che dello staff. A livello personale è un periodo eccezionale, sempre in crescendo. Dall’Europa League dei primi anni, ora apriamo un nuovo ciclo che inizia con la Champions: vogliamo continuare a crescere, siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto in questi quattro anni. È uno slancio in più per il futuro. Dovremo ripartire dagli ultimi mesi, sappiamo cosa fare per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo quelli delle undici vittorie consecutive e non di Lecce. Sappiamo quale strada dobbiamo percorrere. Le ultime 12 partite sono state dure, sarà così tutta la stagione».

Fonte: sslazio.it