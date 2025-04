Ilic illude il Torino! Gol nel recupero annullato, trionfa il Como

Il Como vince una partita sofferta in casa 1-0. Nel recupero il gol di Ilic che illude il Torino per l’1-1, ma il VAR annulla il gol per un doppio tocco su calcio d’angolo.

SALVEZZA BLINDATA – A decidere la sfida è una rete di Douvikas al 38′, che finalizza al meglio un perfetto cross dalla sinistra di Vojvoda, infilando di testa Milinkovic-Savic e facendo esplodere di gioia il pubblico di casa. Una vittoria pesantissima per la squadra di Cesc Fabregas, che sale così a 36 punti e si porta a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, blindando virtualmente la permanenza nella massima serie. È il coronamento di una stagione solida e compatta, costruita sull’organizzazione tattica e sulla crescita di diversi elementi chiave della rosa.

Gran gol di Ilic annullato per l’1-1! Ma c’è un’irregolarità nel Torino

ANNULLATO – Il Torino, invece, resta fermo a quota 40, vedendo sfumare le residue speranze di agganciare il treno europeo. I granata hanno provato a reagire nel secondo tempo, aumentando la pressione e trovando anche il gol del pari al 92’ con Ilic, ma la rete è stata annullata dal VAR per un’irregolarità: un doppio tocco di Biraghi sulla battuta del calcio d’angolo che ha generato l’azione. La squadra di Vanoli esce dal campo con rammarico, consapevole di aver sprecato una buona occasione per consolidare la propria posizione in classifica. Il Como, dal canto suo, può sorridere: una prestazione concreta, fatta di sacrificio e cinismo, che permette ai lariani di avvicinarsi con fiducia al finale di stagione.