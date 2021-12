Il Torino si prepara per l’Inter: 1-0 al Verona firmato Pobega

Il Torino, sceso in campo alle 18 contro l’Hellas Verona, vince 1-0 e si prepara al meglio per la sfida di mercoledì contro l’Inter. Alla formazione di Ivan Juric, contro la sua ex squadra, basta il 4° gol in campionato di Tommaso Pobega dopo 26 minuti.

DIFESA – Il Torino porta a 4 le partite in campionato senza sconfitte (2 pareggi e 2 vittorie) con il secondo successo consecutivo contro il Verona. A firmare la vittoria per i granata per 1-0 è Pobega nel primo tempo che, dopo l’espulsione di Magnani dopo il consulto al Var, segna sulla posizione seguente scodellata dentro. Successo prezioso per il Torino che al 10° posto in classifica a 25 punti e che, soprattutto, non subisce gol rimanendo una delle migliori difese del campionato visti i soli 18 gol subiti.