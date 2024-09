Il Sassuolo sbanca il Via Del Mare: vittoria d’autorità contro il Lecce

Il Sassuolo sconfigge il Lecce per 2-0, qualificandosi al terzo turno della Coppa Italia 2024-2025. Decisive le reti di Tarik Muharemović e Luca D’Andrea.

LA SORPRESA – Il Sassuolo si presenta al Via del Mare per disputare contro il Lecce una partita fatta di intensità e compattezza difensiva. I neroverdi disputano un primo tempo all’insegna della solidità e dell’attenzione in fase di copertura, riuscendo a neutralizzare i tentativi dei salentini di attaccare con successo la porta difesa da Giacomo Satalino. Partendo da questa base, il Sassuolo riesce non solo a difendersi in maniera adeguata ma anche ad attaccare con efficacia. Ciò si tramuta, al 13′, nella rete di Tarik Muharemović che incorna di testa su cross di Nicholas Pierini. Il risultato non cambia nella prima frazione, con i pugliesi non capaci di sovvertire l’andamento dell’incontro. Nel secondo tempo, i neroverdi ribadiscono il proprio vantaggio grazie a una gestione sapiente del gioco, non esponendosi a ripartenze o azioni offensive pericolose degli avversari. Tale conferma viene certificata dalla rete del raddoppio di Luca D’Andrea al 79′ grazie a un preciso diagonale indirizzato nell’angolino sinistro. Il match si conclude senza che i salentini riescano a ridurre le distanze. Il Sassuolo ottiene così un’importante vittoria nel suo cammino stagionale, qualificandosi al terzo turno di questa Coppa Italia.