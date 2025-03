Il Real Madrid fatica e vince il derby con l’Atletico Madrid! Equilibrio

Il Real Madrid vince il derby d’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’Atletico Madrid con il risultato di 2-1. Equilibrio tra le due squadre ad una settimana dal ritorno.

TUTTO IN BILICO! – Partita spettacolare tra Real Madrid e Atletico Madrid, che danno il massimo ed escono dal Santiago Bernabeu con un 2-1 per la squadra di casa. Al minuto 3 del primo tempo Javi Galan si fa trovare impreparato sulla sinistra, Rodrygo gli scappa alle spalle e rientra con il sinistro calciando all’angolino opposto della porta. Gol clamoroso dell’esterno brasiliano che dimostra ancora una volta di essere una pedina fondamentale della squadra di Carlo Ancelotti. Dopo il gol prende campo l’Atletico Madrid e domina almeno fino alla fine del primo tempo. Il gol lo segna Julian Alvarez prima del 40′ con un tiro a giro fantastico di destro sul secondo palo, su cui Thibaut Courtois non può mai arrivare. I blancos non si arrendono comunque e su una giocata estemporanea nella ripresa ritrovano il vantaggio. Brahim Diaz manda a terra con una finta Gimenez e con il destro, piede debole, tira fuori un’altra perla di una serata unica per il mondo del calcio. Il 2-1 non chiude la qualificazione comunque. Sull’altra sponda di Madrid tra una settimana le due squadre si giocheranno il passaggio ai quarti di finale di Champions League.

REAL MADRID – ATLETICO MADRID 2-1