Il “nuovo” Eriksen rilancia l’Inter per le ambizioni scudetto – GdS

Condividi questo articolo

L’Inter ha già giocato due partite alla ripresa della “nuova” stagione, uno in Coppa Italia contro il Napoli e contro la Sampdoria – ieri sera – in campionato. Andrea Di Caro in un suo editoriale per la “Gazzetta dello Sport” parla della ripresa del campionato di Serie A, e tra le notizie più belle l’inserimento di Christian Eriksen.

NUOVO ERIKSEN – “Dieci giorni e sette partite:il calcio post coronavirus è ripartito il 12 giugno dopo uno stop di tre mesi. Troppo presto per emettere giudizi tranchant, soprattutto perché mancano all’appello del campo tante squadre. La ripartenza una buona notizia in casa nerazzurra l’ha portata: l’inserimento di Eriksen nei meccanismi di Conte. Il danese, già protagonista nella sfortunata semifinale di Coppa a Napoli, si è ripetuto ieri e può essere la fionda per rilanciare le (difficili) ambizioni da scudetto: l’Inter ha l’uomo di classe sulla trequarti che le mancava”.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Andrea Di Caro.