Il Napoli vince anche in dieci con l’Empoli! E si allontana dall’Inter

Vola il Napoli di Luciano Spalletti con l’ottava vittoria consecutiva dopo la sconfitta con l’Inter. Decisivo lo 0-2 in trasferta contro l’Empoli anche con l’espulso dal 66′. Primo posto e +18 dai nerazzurri.

ALTRA VITTORIA – Vince ancora il Napoli, undicesima vittoria in trasferta in questo campionato, questa volta la vittima è l’Empoli di Paolo Zanetti. La squadra allenata da Luciano Spalletti va oltre anche all’inferiorità numerica al minuto 66′ per l’espulsione di Mario Rui per un fallo di reazione su Francesco Caputo. L’arbitro estrae il rosso dopo il consulto al VAR. Ma succede tutto nel primo tempo, con la prima rete degli azzurri che arriva grazie a un autogol di Ardian Ismajli. Poi il classico gol di Victor Osimhen che si porta a quota diciotto gol in Serie A. Con questa vittoria il Napoli porta a +18 la distanza con l’Inter momentaneamente seconda in classifica in attesa della sfida di domani alle 12:30 con il Bologna.