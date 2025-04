Il Napoli sta vincendo col Torino, ma infortunio e cambio per 2 big

Il Napoli sta vincendo col Torino e si sta avviando a sorpassare l’Inter in classifica, ma per Conte doppia pesante tegola. Due big infortunati e sostituiti.

DUE CAMBI OBBLIGATI – Il Napoli a venti minuti dalla fine della partita col Torino sta conducendo per 2-0 e il sorpasso sull’Inter in classifica è praticamente servito. I nerazzurri nel pomeriggio hanno perso nuovamente, stavolta contro la Roma per 1-0, arrivando alla terza sconfitta consecutiva nel giro di sette giorni dopo quella di Bologna e il 3-0 subito dal Milan in Coppa Italia. Il Napoli, al momento, avanti grazie alla doppietta di Scott McTominay al Diego Armando Maradona, ha dovuto effettuare due cambi ravvicinati e molto pesanti: prima Andre Zambo Anguissa e poi Alessandro Buongiorno. Si tratta però di due infortuni diversi.

I due infortunati del Napoli contro il Torino

INFORTUNI – Il primo ad uscire in Napoli-Torino è stato appunto Anguissa, che ha sentito un dolore forte alla schiena e dunque ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Billing. Buongiorno, invece, dopo un intervento in chiusura ha sentito tirare ed è uscito per un infortunio muscolare. Al posto del difensore della Nazionale è entrato lo spagnolo Rafa Marin. Ma per gli azzurri nessun problema: a meno di venti dalla fine si trovano sul 2-0.