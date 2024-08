Il Napoli avanza in Coppa Italia: ma quanta fatica con il Modena!

Il Napoli ha la meglio di un ottimo Modena solo grazie ai calci di rigore. Decisive le parate di Alex Meret.

PRIMA VITTORIA – Il Napoli di Antonio Conte supera con qualche difficoltà il Modena di Pierpaolo Bisoli. Il primo tempo ha visto un copione molto chiaro, con il Napoli intento ad attaccare e il Modena impegnato a ripartire in contropiede, in entrambi i casi senza il successo sperato. Nel secondo tempo si assiste alla stessa realtà, con gli azzurri che provano a fare gioco ma per ragioni probabilmente connesse a uno stato di forma non eccezionale non riescono a rendersi mai veramente pericolosi rispetto alla porta difesa da Riccardo Gagno. L’occasione più importante arriva al 93′ con un tiro dalla distanza di Stanislav Lobotka respinto in maniera efficace dal portiere degli emiliani. Così si va ai rigori. Il primo errore è del Napoli, con un tiro centrale di Walid Cheddira parato facilmente da Gagno. A sbagliare è poi il modenese Thomas Battistella, il cui tiro indirizzato verso la sinistra viene respinto da Alex Meret. Lo stesso accade con Giovanni Zaro, ipnotizzato dal portiere degli azzurri. Con tanta fatica, la squadra azzurra supera il turno dei trentaseiesimi di finale di Coppa Italia.

NAPOLI-MODENA 4-3 D.C.R.