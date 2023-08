Il Monza vince dopo l’Inter, Colpani decisivo contro l’Empoli

Il Monza vince la sua prima partita in questo campionato dopo la sconfitta in casa dell’Inter alla prima giornata. Decisiva la doppietta di Colpani per il 2-0 finale contro l’Empoli.

DOPPIETTA – Niente da fare per l’Empoli che inizia male questo campionato con due sconfitte, la seconda dopo il Verona arriva contro il Monza di Raffaele Palladino, che dopo aver fatto il suo esordio con l’Inter, è tornata a vincere in casa. Decisivi i due gol di Andrea Colpani, trequartista dei brianzoli che aveva già fatto vedere le sue qualità anche a San Siro contro i nerazzurri. Il primo gol arriva al 45′ su assist di Birindelli, mentre il secondo al 53′ che chiude definitivamente la pratica, su assist di Ciurria. Sul finale, fuori per infortunio Danilo D’Ambrosio.