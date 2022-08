Il Monza vince con il Frosinone, ma che brivido! Chance per Sensi e non solo

Il Monza vince con il Frosinone 3-2 ma in tre minuti rischia di rovinare tutto. Durante la partita chance anche per Stefano Sensi e un altro dell’Inter.

COPPA ITALIA – Al 25′ il Monza sblocca subito il risultato su calcio di rigore. La formazione allenata da Stroppa trova il raddoppio, ancora su calcio di rigore, con il nuovo arrivato Caprari. Partita totalmente controllata dal Monza, fin quando al 52′ arriva il gol a sorpresa da parte del Frosinone che accorcia le distanze con Haoudi dal limite dell’area, Cragno non arriva sul pallone. Al 55′ altra disattenzione del Monza che subisce in tre minuti addirittura il gol del pareggio con Koné che si riscatta dopo aver concesso il calcio di rigore. Al 56′ chance anche per Stefano Sensi che subentra a partita in corso a Valoti, autore del primo gol. Gytkjaer, subentrato al 73′, a sette minuti dalla fine trova il gol vittoria che vale il 3-2. All’84’ chance anche per Samuele Mulattieri, entrato a partita in corso tra le fila del Frosinone.