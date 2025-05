Il Milan vince in rimonta contro il Genoa! Due gol in pochi minuti

Il Milan vince in rimonta contro il Genoa con il risultato di 2-1. Succede tutto nel secondo tempo a Marassi, i rossoneri fanno tutto in pochissimi minuti.

RIMONTA – Il Milan vince in rimonta contro il Genoa con il risultato di 2-1. In una partita che poco ha da dire sul campionato di entrambe le squadre prevale lo spettacolo con occasioni da una parte e dall’altra. L’unica notizia degna di nota nel primo tempo riguarda l’infortunio di Youssouf Fofana, sostituito al minuto 28 con Rafael Leao. Nella ripresa, precisamente al 61′, Vitinha trova il suo primo gol con la maglia del Genoa in questa stagione. Sul cross di sinistro di Aaron Martin l’attaccante in girata infila sul secondo palo Mike Maignan. Sergio Conceicao e i suoi però portano a termine l’ennesima rimonta dell’anno da quando il portoghese è sulla panchina rossonera. Al 76′ Leao pareggia i conti su passaggio di Santiago Gimenez. Un minuto dopo, ancora su assist di un ispiratissimo Leao, Frendrup anticipa Joao Felix ma si butta la palla in rete da solo beffando Leali tra i pali. Il Milan sale a 57 punti, precisamente a -2 dalla Fiorentina, mentre il Genoa rimane invece al tredicesimo posto con 39 punti in classifica.

GENOA-MILAN 1-2

Vitinha (G) al 61′, Leao (M) al 76′, autogol Frendrup (M) al 77′