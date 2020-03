Il Getafe avvisa l’Inter: 0-1 in casa del Maiorca e quarto posto in classifica!

Condividi questo articolo

Il Getafe torna alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive in campionato e manda un chiaro messaggio all’Inter, prossimo avversario in Europa League. Con la vittoria esterna maturata contro il Maiora, la squadra allenata da José Bordalás si posizione momentaneamente al quarto posto in Liga, in piena zona UEFA Champions League.

VITTORIA E QUARTO POSTO – Il Getafe vince in casa del Maiorca e avvisa l’Inter, prossimo avversario in Europa League in vista degli ottavi di finale in programma il 12 marzo per quanto riguarda l’andata, mentre il 19 marzo per quanto riguarda la sfida di ritorno in Spagna. La decide al 67′ il giovane centrocampista Nemanja Maksimovic che all’interno dell’area riceve un cross invitante dal compagno di squadra Kenedy, giocatore in prestito dal Chelsea.