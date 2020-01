Il Flamengo prende Pedro e rallenta su Gabigol, Inter in attesa – TS

“Tuttosport” sottolinea che il Flamengo prendendo Pedro dalla Fiorentina ha rallentato ulteriormente con l’Inter l’operazione Gabigol.

TEMPI PIU’ LUNGHI – In uscita in casa Inter resta sempre Gabigol. Il Flamengo in queste ore sta definendo l’arrivo in prestito dalla Fiorentina di Pedro, che gioca nello stesso ruolo del brasiliano nerazzurro. Adesso quindi il club di Rio è coperto e ha meno fretta di accontentare le richieste dell’Inter. Marotta rimane ottimista e aspetta proposte dall’Inghilterra superiori ai 20 milioni.