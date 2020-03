Il Coronavirus blocca tutto, gli eventi hanno dato ragione a Zhang – SM

La pandemia di Coronavirus sta ormai bloccando tutto il calcio europeo. Gli eventi hanno dato ragione a Zhang che si era da subito speso in prima persona per bloccare tutto

Ormai la pandemia di Coronavirus sta bloccando tutto lo sport continentale. Dopo la decisione presa in Italia negli ultimi giorni, se non nelle ultime ore, sono arrivati anche i blocchi in Spagna, in Inghilterra e della Uefa per quanto riguarda le competizioni europee. Nell’analisi odierna di “Sport Mediaset” si sottolinea il fatto che gli eventi hanno dato ragione al presidente dell’Inter Steven Zhang che da subito, con attacchi anche molto diretti ai vertici della Lega Serie A, aveva chiesto lo stop immediato. Si loda poi anche il fatto che il presidente nerazzurro si sia speso in prima persona con donazioni al Sacco di Milano e di mascherine e materiale sanitario alla Protezione Civile.