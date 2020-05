Il Consiglio Federale ipotizza le date del calciomercato, eccole – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” svela le prime ipotesi di date per il prossimo calciomercato, emerse dal Consiglio Federale.

CALCIOMERCATO – Il consiglio federale oltre ad occuparsi delle date per finire questa stagione, iniziare la prossima e ipotizzare soluzioni alternative in caso di ulteriori problemi di tempo ha anche trovato tempo per il calciomercato. Una questione da risolvere visto che nella finestra consueta stavolta ci saranno campionati e coppe in pieno svolgimento. L’idea emersa è la seguente. Si aprirà probabilmente il primo settembre per chiudere il 5 ottobre. Una finestra anomala, ma lunga.