Il caso Onana riaccende i dubbi: quando rientrano i giocatori dal Qatar?

Il caso scoppiato stamattina riguardante il rientro immediato di Andre Onana in Italia a causa di uno screzio con il Ct del Camerun ha riportato in auge una questione importante. Quando gli allenatori dei maggiori campionati potranno riabbracciare i giocatori eliminati dal Qatar?

RIENTRO QUANDO? – Il Ct Rigobert Song ha deciso di allontanare Andre Onana dal gruppo squadra del Camerun per via di un diverbio di natura tecnica. La sua partenza anticipata ha fatto venire diversi dubbi su una questione importante, che torna di attualità data l’eccezionalità dei mondiali in inverno. La domanda che ci si pone è quando i giocatori eliminati dalla competizione iridata torneranno a disposizione degli allenatori dei maggiori campionati? Il problema si pone poiché tra la fine del campionato del mondo e l’inizio dei campionati passa davvero poco tempo.

REGOLAMENTO – Tra le righe di Calcio e Finanza si può leggere cosa dice a riguardo l’accordo tra l’Assocalciatori e Lega Serie A, regolamentato dall’articolo 18: «Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi 2 (due) giorni della settimana. Il Calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di 4 (quattro) settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale. La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell’attività sportiva».

«Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il Calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell’anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede».

Il regolamento rimane quindi abbastanza vago a riguardo. Le società potrebbero decidere di richiamare i propri giocatori fin da subito, oppure concedere qualche giorno di riposo ai giocatori partiti per il Qatar.