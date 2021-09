Il Belgio libera Courtois, sorriso Real Madrid in vista Inter

Il Belgio ha deciso di liberare Thibaut Courtois. Il portiere belga non andrà quindi in Bielorussia e tornerà a Madrid in anticipo. Un bel favore per Carlo Ancelotti in vista della ripresa della stagione e dell’esordio in Champions, mercoledì 15 in casa dell’Inter.

Dalle nazionali arriva un favore per il Real Madrid e il suo allenatore Carlo Ancelotti in vista della ripresa della stagione, con vista sulla sfida contro l’Inter di mercoledì 15, prima giornata della fase a gironi della Champions League. Il commissario tecnico del Belgio Roberto Martinez ha infatti concesso al portiere Thibaut Courtois di non partecipare all’ultima sfida di qualificazione ai Mondiali in Bielorussia e di tornare a Madrid. L’estremo difensore belga sarà quindi presto di nuovo a disposizione di Ancelotti e avrà più tempo per preparare le prossime sfide delle merengues contro il Celta Vigo in Liga e contro l’Inter in Champions League. Niente da fare invece per l’altro giocatore del Real Madrid Eden Hazard che resta a disposizione della sua nazionale.