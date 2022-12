Il Bari trova la continuità giusta. 4-1 contro il Modena, Salcedo in panchina

Il Bari torna a vincere in casa contro il Modena. Il risultato è di 4-1, non c’è storia allo stadio San Nicola. Il giocatore dell’Inter in prestito alla squadra casalinga, Eddie Salcedo, non è partito titolare e non ha trovato spazio.

CONTINUITÀ – Il Bari vince la sua seconda partita consecutiva. Dopo il successo esterno per 3-0 contro il Cittadella arrivano altri 3 punti, questa volta in casa con il Modena. La sblocca proprio un ex giocatore dell’Inter, Ruben Botta, al minuto 6. Il raddoppio lo segna Micheal Folorunsho al 20′ su assist ancora di Botta. Nel primo tempo inoltre nel giro di 3 minuti il calciatore del Bari Raffaele Maiello prende ammonizione ed espulsione, lasciando la squadra in dieci uomini. Il deficit non crea conseguenze alla squadra pugliese, che segna anche il terzo gol al 54′ con uno sfortunato autogol di Cittadini. Al 91′ segna il 4-0 Valerio Di Cesare. Il Modena segna il gol della bandiera al 95′ con Davide Diaw. Il giocatore dell’Inter in prestito al Bari Eddie Salcedo non è partito tra i primi 11 e non ha neanche giocato un minuto. La squadra di mister Mignani sale a 29 punti, a 3 lunghezze dalla Reggina seconda in classifica.