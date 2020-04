Il Barcellona non molla Lautaro Martinez, interesse vivo – TS

“Tuttosport” riporta che il Barcellona punta ancora Lautaro Martinez per l’estate, malgrado le difficoltà economiche legate al Coronavirus.

INTER FA MURO – Il Barcellona non si arrende, anzi. Il club catalano ha messo nel mirino da ormai diversi mesi Lautaro Martinez e nonostante la crisi dovuta dal Coronavirus non intende mollare la preda. Negli ultimi giorni dal fronte nerazzurro si è alzato una sorta di muro sull’argentino, non tanto perché l’Inter non sia disposta a sedersi al tavolo a trattare – in fondo le due società lo avevano già iniziato a fare a inizio 2020 -, quanto perché il periodo storico consiglia di ragionare bene sulla cessione di un big, considerando poi l’eventuale difficoltà a trovare un giusto sostituto. In fondo il presidente Steven Zhang ha dichiarato più volte di voler trattenere i migliori, dunque se non ci sarà una decisa presa di posizione da parte del giocatore di voler lasciare Milano, l’Inter proverà a trattenerlo.

RICHIESTA DI RINNOVO – Lautaro Martinez in nerazzurro si trova bene, dopo l’isolamento è rimasto in città e attualmente non pensa a cambiare, però, al tempo stesso, ha da settimane detto sì al corteggiamento blaugrana, un affondo nato nei mesi scorsi su suggerimento dell’amico ed estimatore Leo Messi. Il Toro in nerazzurro prende 2.5 milioni – frutto di un aumento scattato in questa stagione da termini contrattuali -, al Barcellona gliene darebbero 7 per 7 anni. Inevitabile che l’agente batta cassa. L’Inter non è contraria a ritoccare l’ingaggio – 4 milioni? -, salvo però togliere la clausola da 111 milioni, alfine di avere ancora maggiore forza in fase di trattativa con i club interessati. L’ad Beppe Marotta negli ultimi tempi ha posto un freno alle trattative, ci sono altre priorità, ma, come detto, da Barcellona insistono.

IDEA SCAMBIO – Le parole del presidente Bartomeu non lasciano dubbi: il club punta l’argentino e cerca uno scambio. Non è un mistero che il Barcellona abbia proposto ai nerazzurri di prelevarlo per una cifra superiore alla clausola inerendo però delle contropartite. L’Inter non è contraria, ma non intende scambiare il Toro con tre giocatori: Marotta potrebbe accettare un elemento (Arthur il preferito, ma ci sono varie opzioni), ma poi si aspetta un assegno assai ricco.