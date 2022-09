Igor: «Scudetto? Con Dybala la Roma lotterà con Milan ed Inter!»

Igor, difensore brasiliano della Fiorentina, ha parlato della lotta scudetto in Serie A nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport. Ecco le sue parole

LOTTA – Igor parla a proposito della lotta scudetto in Serie A. Il difensore brasiliano, fra le candidate, individua la Roma rinforzatasi con l’acquisto di Dybala: «L’operazione che mi ha più sorpreso è l’addio di Dybala, mai avrei immaginato che la Juve rinunciasse ad uno dei suoi simboli ed idoli né che lui restasse in Italia. La Roma col suo acquisto lotterà per lo scudetto assieme a Milan ed Inter».

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini