Igor: «Attaccanti come Dzeko non perdonano! Ecco come fermarlo»

Igor è diventato un punto fermo della difesa della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Lo sa bene l’attacco dell’Inter, che prima della sosta lo ha sfidato. Lui e Gleison Bremer (nel mirino dei nerazzurri), sono considerati tra le migliori rivelazioni del campionato. Intervistato dal Corriere dello Sport, il brasiliano è tornato a parlare della sfida con i nerazzurri e del paragone con il difensore granata.

CONTRO DZEKO – Igor torna a parlare di Inter-Fiorentina facendo riferimento alla sfida con Edin Dzeko (e Dusan Vlahovic con la Juventus), e il paragone con il connazionale Gleison Bremer: «Fermato Edin Dzeko e Dusan Vlahovic? La concentrazione. Se sei focalizzato su quello che devi fare, ti viene tutto naturale. Questi sono attaccanti che non perdonano: se gli concedi spazio, sanno come farti male. Ma quando devono fare i conti anche con la testa, c’è un avversario in più. Io come Gleison Bremer? Lui sta vivendo un grande momento, è fortissimo. Secondo me, avrebbe anche meritato la chiamata in Nazionale ora. Io sto cercando di farmi valere».

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Bandinelli

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.