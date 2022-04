IFAB, nuove regole sul fuorigioco: meno fischi e più gol. Il dato – TS

L’IFAB, ha approvato delle modifiche relative al fuorigioco. Le nuove regole, già testate nel campionato italiano under 18, dimezzeranno i fischi e aumenteranno i gol convalidati

REGOLE – L’IFAB vuole porre fine agli off-side millimetrici in quanto, dall’introduzione del VAR, sono aumentati i casi di annullamento “ingiusto” di alcune reti. Si vuole tornare, quindi, al concetto di “luce” come accadeva in passato, con dei correttivi sulla posizione dei piedi dei giocatori coinvolti rispetto all’incrocio delle linee. Diminuirebbero sensibilmente, quindi, i gol annullati per parti del corpo infinitesimali in fuorigioco. Il nuovo regolamento, scrive l’edizione odierna di Tuttosport, è già in applicazione in via sperimentale nel campionato Under 18 italiano: i dati mostrano come siano diminuite del 50% le reti annullate per off-side. Per capire se questa fase sperimentale diventerà poi una regola ufficiale per tutte le competizioni bisognerà aspettare la fine della stagione, con l’IFAB che analizzerà le immagini del campionato giovanile italiano.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport