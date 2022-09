Iervolino sulla lotta Scudetto: «Impressionato dalle milanesi! Juventus…»

Iervolino si è espresso sulla lotta Scudetto con Inter e Milan sempre in lizza così come la Juventus. Il presidente della Salernitana non esclude poi altre pretendenti

LOTTA SCUDETTO − Danilo Iervolino dice la sua sulle squadre favorite: «Devo dire che le milanesi (Inter e Milan, ndr) mi hanno impressionato ma pure il Napoli dopo la vittoria contro il Liverpool ha il suo perché. Ma la Juventus ci ha abituato a rimonte tali che a prescindere, anche se fosse ultima, io la metterei tra le favorite, ha una forza mentale pazzesca. Occhio però anche alla Roma e chissà cosa farà l’Atalanta».

Fonte: Tuttosport − Marco Bo