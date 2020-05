Ielpo: “Mi sembrano tutti matti, bisogna prendersi dei rischi e giocare”

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, è stato uno degli ospiti di oggi ai microfoni di “Tutti Convocati” e ha parlato anche di come il calcio italiano si sta organizzando per ripartire dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus

BISOGNA RISCHIARE – Secondo Ielpo bisogna ricominciare a costo di assumersi qualche rischio: «Mi sembrano tutti matti, la vita è fatta anche di rischi, bisogna prendere tutti gli accorgimenti possibili ma qua, tipicamente italiano, vogliono andare a spaccare l’ultimo cavillo fino in fondo e questo è ridicolo. Se uno vuole il rischio zero non si parte, un po’ di rischio bisogna prenderlo. Con le giuste precauzioni si vada avanti come vanno avanti i commessi nei supermercati anche i calciatori possono fare la loro parte».