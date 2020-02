Icardi torna al gol con il PSG ma non basta: 4-4 finale e rimonta sfiorata

Mauro Icardi torna al gol con la maglia del PSG dopo più di un mese di digiuno. Incredibile rimonta della squadra allenata da Thomas Tuchel ai danni dell’Amiens SC, inizialmente in vantaggio di 3-0 che però poi recupera.

QUASI RIMONTA – Mauro Icardi segna in Amiens-PSG sfiorando quella che sarebbe stata un’incredibile rimonta ai danni dell’Amiens SC (inizialmente in vantaggio di tre gol a zero, grazie alle reti di Guirassy, Kakuta e Diabate). Succede tutto nel secondo tempo, anche se il gol di Ander Herrera praticamente al termine del primo tempo riaccende le speranze della squadra. Il Paris Saint-Germain entra con un altro piglio diverso e rimonta una partita incredibile, nonostante una prestazione deludente – forse la più brutta di tutta la stagione -. Al 60′ decisivo il colpo di testa del 17enne Tanguy Kouassi (difensore), dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Julian Draxler. Si ripeterà ancora al 65′ ma dall’angolo opposto, questa volta battuto da Angel Di Maria. Finale di partita emozionante allo Stade de la Licorne: Icardi mette la firma per il momentaneo 3-4 grazie al terzino Juan Bernat che in azione personale trova lo spazio per servire un pallone facilissimo da spingere in porta. A rendere ancor più incredibile questa partita, il gol del 4-4 realizzato dall’Amiens grazie (ancora una volta) a Sehrou Guirassy che evita la beffa.