Icardi show, poker PSG. Assist e Neymar ringrazia, poi 4-1. Inter in attesa

Condividi questo articolo

Icardi continua a convincere con la maglia del PSG. L’attaccante di proprietà dell’Inter è stato tra i protagonisti della partita vinta contro l’Amiens con il punteggio di 4-1. Prima l’assist per Neymar, poi il gol che chiude la gara. Resta in piedi il probabile riscatto in favore del club transalpino, intanto Maurito continua a segnare

TRIDENTE DA SOGNO – Icardi non si ferma e trascina il PSG, insieme ai compagni di reparto, nella vittoria contro l’Amiens. L’argentino, come da caratteristiche tipiche del suo repertorio, è letale negli ultimi metri. Meraviglioso l’assist per Neymar: scarta un avversario con qualità, poi regala un cioccolatino al fenomeno brasiliano. Nel finale tipico gol dell’ex capitano dell’Inter: bel cross di Bernat e Icardi sul secondo palo segna in spaccata.