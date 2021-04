Icardi non pensa al mercato: decisivo al 94′ per il PSG, rimonta stile Inter

Icardi è finito in fondo alle gerarchie offensive del PSG ma non sembra accettare la decisione. Il gol segnato oggi è un messaggio per il club francese ma anche per i possibili acquirenti. E l’Inter continua a seguire la vicenda con un interesse marginale legato anche al suo mercato

DI NUOVO DECISIVO – Il nome di Mauro Icardi non rappresenta più il presente per l’Inter ma il tema è caldo perché in estate potrebbe fare ritorno in Italia (vedi articolo). Intanto l’attaccante argentino prova a ristabilire le gerarchie in casa Paris Saint-Germain alla voce centravanti. Entrato al 68′ al posto dell’obiettivo nerazzurro Moise Kean (vedi articolo) sul risultato di 0-0, decide la partita a tempo quasi scaduto. A modo suo.

STILE “PAZZA” INTER – La doppietta di Kylian Mbappé tra il 79′ e l’87’, intervallata dalle reti di Denis Bouanga al 78′ e Romain Hamouma al 91′, non basta al PSG per strappare tre punti al Saint-Etienne. Serve il guizzo di Icardi, che al 94′ con un perentorio colpo di testa fissa il risultato finale sul 3-2 su assist del connazionale Angel Di Maria. Una rimonta in stile “Pazza Inter”. Un modo per Icardi di tornare a dimostrare al PSG la sua importanza, vista la decisione di sacrificarlo sul mercato in estate. E l’Inter aspetta, incuriosita. Perché il futuro dell’argentino può aprire tanti scenari.