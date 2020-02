Icardi-Inter, un anno dopo la rottura: come Ã¨ cambiato il mondo nerazzurro

Icardi-Inter, un anno dopo la rottura: come è cambiato il mondo nerazzurro

Un anno esatto fa, tramite un tweet, l’Inter comunicava al mondo la rottura definitiva con Mauro Icardi: via la fascia da capitano dal braccio dell’argentino, Handanovic nuova guida della squadra. Vediamo come quella scelta ha cambiato il mondo nerazzurro

IL TWEET – 13 febbraio 2019, ore 12.34. Twitter diventa il centro del mondo. Nessuna spiegazione, nessun emoticon. Una frase semplice che racchiude la fermezza, la complessità e l’amarezza di una decisione che avrebbe scosso il mondo Inter: “Il club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir Handanovic“. Mauro Icardi viene privato della fascia da capitano assegnatagli da Roberto Mancini nell’estate 2015. Una scelta forte, fortissima. Come a dire: “Ora non si scherza più”. Uno squardo al collettivo e non al talento individuale; uno squardo al futuro e meno al presente. Una decisione che ha diviso il tifo interista, ma che a un anno di distanza sembra la cosa più naturale che si dovesse fare.

LA STAGIONE – Il capitano, il leader tecnico, il bomber, il trascinatore diventa un corpo estraneo, un peso, un problema da risolvere. Icardi passa dal decidere le partite a suon di gol a decidere di non giocare. L’Inter va avanti, si affida a un Lautaro Martinez non ancora maturo e si trova a doversi giocare la qualificazione alla Champions League nell’ultima giornata di campionato, a San Siro contro l’Empoli. Mauro intanto è rientrato in gruppo, ma ovviamente le cose non sono più come prima. Il rigore fallito sul punteggio di 1-0 avrebbe potuto pesare come un macigno, i fischi al momento della sostituzione sono la dimostrazione che il popolo nerazzurro ora si è compattato.

UN ANNO DOPO – La Champions League viene conquistata, nonostante tutto. Impresa non scontata per Luciano Spalletti, considerata la situazione. Arriva Antonio Conte e non ci mette molto a far capire a Icardi che no, lui non può fare parte dell’Inter. Bisogna puntare sul collettivo, l’argentino non rientra nei piani. Ora il tecnico salentino è il condottiero nerazzurro, Romelu Lukaku è il nuovo idolo di San Siro e Lautaro Martinez la sua spalla perfetta. A un anno di distanza, la fascia di capitano ad Handanovic sembra la cosa più naturale che si dovesse fare. Ma allora fu tutt’altro che così.