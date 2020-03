Icardi escluso nonostante Mbappé: le scelte del PSG in Champions League

Altro gettone da conquistare per Icardi, che stasera non sarà titolare con la maglia del PSG in Champions League. Di seguito le scelte di Tuchel in attacco per cercare la rimonta a partire dalle ore 21.00

MAURO SEDUTO – Anche se le condizioni di Kylian Mbappé non sono ottimali, il tecnico Thomas Tuchel ha deciso di non schierare in attacco Mauro Icardi nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund (c’è da ribaltare il 2-1 dell’andata, ndr). Con Angel Di Maria e Neymar Jr, nel pacchetto offensivo del Paris Saint-Germain ci sono Pablo Sarabia ed Edinson Cavani, quest’ultimo preferito all’ex numero 9 dell’Inter. Da vedere se Icardi scenderà in campo nella ripresa nella sfida decisiva per il futuro del PSG nell’Europa che conta. Tra poco più di mezz’ora PSG-BVB in campo a Parigi.