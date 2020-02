Icardi entra e segna, ma il VAR annulla. PSG-Bordeaux spettacolo: 4-3

Condividi questo articolo

Icardi è subentrato nella vittoria dei padroni di casa in PSG-Bordeaux. L’attaccante in prestito dall’Inter sembrava ai ferri corti con la società e Tuchel, ma ha dato il suo contributo nella parte finale di gara. Annullato, però, dal VAR il gol dell’argentino. Marquinhos grande protagonista con la doppietta decisiva

MAURITO E I 7 GOL – PSG-Bordeaux è terminata con il punteggio di 4-3. I padroni di casa passano in svantaggio ma rimontano con i gol di Cavani e Marquinhos. Non è finita: 2-2 di Pablo, ma ancora Marquinhos e Mbappé firmano il poker. Pablo fissa il punteggio sul 4-3; Neymar espulso nel finale. Mauro Icardi è entrato al 76esimo al posto di Cavani, lasciando subito il segno. La punta, infatti, aveva segnato su cross di Bernat all’89esimo, ma il VAR ha annullato per fuorigioco.