Icardi entra e segna in 5′: sono 20 col PSG! Inter “spettatrice” interessata

Icardi torna alla rete con la maglia del PSG. L’ex numero 9 dell’Inter festeggia nel poker contro il Dijon sbloccandosi dopo un periodo di astinenza in zona gol. Aumenta il bottino stagionale del bomber argentino

MAURITO FORZA 20 – Impiega solo cinque minuti Mauro Icardi ad andare in rete nella partita casalinga valida per la 27ª giornata della Ligue 1. Apre le marcature Pablo Sarabia al 3′ e raddoppia al 74′ Kylian Mbappé, che al 91′ trova la doppietta personale per il 4-0 finale. L’argentino in prestito dall’Inter al 71′ prende il posto di Edinson Cavani e al 75′ segna il tris per il Paris Saint-Germain contro il Dijon. Grazie a questo risultato il PSG sale a quota 68 punti, blindando il primo posto in classifica. L’Olympique Marsiglia (55) segue a -13. Per Icardi con questo sono 20 i gol in stagione segnati con la maglia del club parigino. Si tratta della dodicesima rete in campionato, a cui si sommano i 5 in UEFA Champions League e i 3 nella Coupe de la Ligue francese. Una buona notizia tanto per l’Inter quanto per Icardi. Anche se il riscatto a fine stagione non sembra essere legato ai risultati raggiunti in maglia PSG…