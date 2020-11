Icardi da record per l’Inter: tutte le cifre delle cessioni del 2020

Mauro Icardi PSG

L’Inter ha approvato oggi il bilancio 2019/20. Si tratta di un bilancio inevitabilmente colpito dalla pandemia, come illustrato da Marotta (leggi qui) e Antonello (leggi qui) nei loro interventi. Nel bilancio però ci sono anche dati positivi sulle plusvalenze, da record quella dell’ex capitano Mauro Icardi

Nel bilancio approvato oggi dall’assemblea dei soci dell’Inter ci sono anche i dati delle cessioni della passata stagione e balza all’occhio il dato delle plusvalenze. Come sottolineato da “Calcio&Finanza” le plusvalenze hanno infatti rappresentato una voce importante nelle entrate nerazzurre in particolar modo quella dell’ex capitano Mauro Icardi, ceduto al PSG: l’attaccante argentino, ceduto per poco più di 49 milioni a bilancio, ha infatti generato una plusvalenza di ben 47 milioni di euro. Seguono i circa 7 milioni derivati dalla cessione di Puscas al Reading, i 3,5 per la cessione di Karamoh al Parma, i 2,3 per quella di Gabriel Barbosa al Flamengo e altre operazioni minori.

