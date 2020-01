Icardi ancora a secco nella sfida tra ex Inter con Keita! Monaco-PSG 1-4

Icardi è rimasto a secco per la seconda volta consecutiva nella sfida tra il suo PSG e il Monaco di Keita, altro ex Inter. I parigini hanno comunque vinto 1-4 allo “Stade Louis II”

A SECCO – Mauro Icardi ancora senza gol contro il Monaco. A soli tre giorni dalla sfida contro i monegaschi terminata 3-3 al “Parco dei Principi” (vedi articolo), è andata in scena la rivincita di Ligue 1 a campo invertito. Il PSG questa volta ha vinto, segnando ben quattro reti subendone una sola. In gol il grande ex Kylian Mbappe (doppietta), Neymar su rigore e Pablo Sarabia. Quest’ultimo è entrato in campo al 71′, proprio al posto di Icardi, segnando dopo un solo minuto. Per i padroni di casa, gol dell’ex Milan Tiemoue Bakayoko. 90′ per l’altro ex Inter in campo, Keita Baldé. Da segnalare anche l’ingresso in campo di Stevan Jovetic al 79′ al posto di Cesc Fabregas. PSG sempre più primo, a +8 sul Marsiglia. L’Inter, come sempre, monitora la situazione dell’argentino essendo in ballo l’esercizio del diritto di riscatto a 70 milioni di euro a fine stagione.