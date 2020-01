Icardi a secco, 3-3 pirotecnico in PSG-Monaco: Neymar show. Inter guarda

Icardi impegnato questa sera in Ligue 1 durante PSG-Monaco. Il calciatore in prestito dall’Inter questa volta non è riuscito a segnare e il suo club non ha portato a casa i tre punti. Grande spettacolo, però, in campo con sei gol totali e Neymar grande protagonista: riviviamo le emozioni principali della partita

NIENTE GOL – Mauro Icardi non ha timbrato il cartellino, rarità per lui quest’anno, ma i gol non sono mancati in PSG-Monaco. Neymar porta subito in vantaggio i suoi al 3′, poi rimonta degli ospiti con Martins e Ben Yedder. Il PSG non ci sta e trova il pareggio con l’autogol di Ballo Toure. Sul finale di primo tempo è ancora Neymar a segnare, ma il gol non è decisivo. Nella ripresa, infatti, Slimani firma il 3-3. All’86esimo, Icardi viene sostituito: entra Cavani, ma il risultato non cambia più.