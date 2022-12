Ibrahimovic, voglia di spaccare il mondo! Derby Supercoppa nel mirino?

Ibrahimovic è fuori dallo scorso campionato ma a quanto pare il suo ritorno in campo si avvicina. L’attaccante del Milan punta il rientro con l’anno nuovo, quando si giocherà il derby di Supercoppa con l’Inter. Lo svedese ci sarà? Le ultime di Manuele Baiocchini su Sky Sport

VOGLIA MATTA – Zlatan Ibrahimovic è assente dai campi da maggio scorso e adesso punta il rientro con l’anno nuovo. Secondo le ultime di Manuele Baiocchini il mese dovrebbe essere gennaio, proprio quando Inter e Milan si giocheranno la Supercoppa italiana: «Ibrahimovic ha una voglia matta di spaccare il mondo, vuole farcela per gennaio. Recupero a breve ma non brevissimo, l’idea è quella di averlo almeno per la fine di gennaio. Questa mattina era assente a Milanello perché si trova ancora all’estero dove sta seguendo un percorso personalizzato ma da lunedì raggiungerà la squadra e poi volerà a Dubai. Per tornare al 100% ci vuole ancora un po’ di tempo».