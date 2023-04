Ibrahimovic stagione finita? Infortunio non banale per il Milan

Ibrahimovic costretto a un nuovo stop dopo l’ennesimo problema fisico in questa stagione. Il centravanti svedese secondo quanto riportato da Sky Sport è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato l’infortunio non banale.

ALTRO INFORTUNIO – Zlatan Ibrahimovic dovrà fermarsi per almeno un mese per una lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Un problema non di poco conto che, considerando che la stagione terminerà il 4 giugno, potrebbe costringerlo a terminare la stagione in anticipo. Se ne saprà qualcosa sicuramente nelle prossime ore, ma non filtra ottimismo in casa Milan.