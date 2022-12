Ibrahimovic, speranze finite per la Supercoppa con l’Inter. Dubbio Origi – TS

Non arrivano notizie positive dall’infermeria in casa Milan, non solo in vista del nuovo inizio del campionato del 4 gennaio. Secondo Tuttosport nascono nuove ipotesi circa il rientro di Ibrahimovic, ma soprattutto ci sono ancora problemi per Origi: fra un mese esatto la Supercoppa Italiana con l’Inter.



AFFIDABILE – Il Milan ancora alle prese con problemi di infortuni. A fermarsi è ancora una volta Divock Origi, che sembra ormai tormentato dal suo fisico. Nei giorni precedenti si è allenato da solo, giovedì è arrivata la notizia dell’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare l’amichevole contro il Liverpool. Il belga è in grande dubbio per il 4 gennaio contro la Salernitana, ma non sono escluse assenze ulteriori. L’altro attaccante in infermeria è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sta lavorando per accelerare i tempi di recupero, ma secondo Tuttosport è impossibile un rientro prima della partita tra Inter e Milan del 18 gennaio in Supercoppa Italiana.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara