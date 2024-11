Ibrahimovic snobba l’Inter: «Il Milan mi ha dato più di tutti»

Protagonista del Champions League Magazine della UEFA, Zlatan Ibrahimovic ha ripercorso alcune delle tappe della sua carriera. Parlando, poi, del miglior club in cui abbia giocato, lo svedese ha ‘snobbato’ l’Inter e ha puntato tutto sul Milan

MIGLIOR CLUB – Da giocatore a dirigente. Questa la storia di Zlatan Ibrahimovic al Milan che, dopo il ritiro dal campo, ha assunto un ruolo manageriale all’interno proprio della dirigenza rossonera. Un ritiro, peraltro, arrivato senza mai riuscire ad alzare quella UEFA Champions League che ha inseguito a lungo e che non è riuscito a vincere neanche con il Barcellona più forte della storia, merito di un’Inter – quella del Triplete – passata alla leggenda. Parlando proprio di Champions League, di Inter e di Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato al Magazine della competizione, ai microfoni della UEFA. Tornando proprio anche sui club in cui ha giocato in carriera.

Zlatan Ibrahimovic e le tappe della sua carriera: snobba l’Inter e punta tutto sul Milan

CARRIERA – Questo il passaggio in cui Zlatan Ibrahimovic snobba gli anni all’Inter – conditi da tanti successi, seppur solo in Italia – e ricorda con piacere i momenti in rossonero: «Sicuramente il Milan è il club che mi ha dato di più in carriera, pur avendo giocato in tante grandi squadre. La prima volta ero felice di giocare in rossonero, la seconda ho ricevuto amore. Sento di voler restituire qualcosa, anche se a volte vorrei essere in campo».