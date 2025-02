Ibrahimovic sicuro: «Leao è uno dei più forti al mondo. Gimenez forte come me!»

Zlatan Ibrahimovic ha elogiato due calciatori del suo Milan, Rafael Leao e Santiago Gimenez, sottolineando in maniera chiara il suo pensiero in merito.

IL RAGIONAMENTO – Zlatan Ibrahimovic ha parlato a DAZN al termine di Milan-Verona, match vinto dai rossoneri con il punteggio di 1-0. Il consulente di RedBird non ha risparmiato i complimenti nei riguardi di Rafael Leao: «Non posso spiegare a Rafael Leao come deve giocare, lui è uno dei migliori giocatori al mondo. Abbiamo acquistato vari calciatori per poter mettere il nostro tecnico Sergio Conceicao nelle migliori condizioni possibili. Poi le scelte saranno sue: noi comunichiamo, ne discutiamo insieme, ma alla fine è lui a decidere. Noi siamo presenti dal primo giorno, siamo dentro al gruppo dall’inizio. Non è che lo stiamo facendo da adesso perché questo è un momento importante. Poi ci sono momenti importanti e momenti no, ma il nostro atteggiamento non cambia. Il mese di febbraio è quello dal quale si decidono le stagioni».

Ibrahimovic esalta anche Gimenez: oltre un paragone

IL COMMENTO – Ibrahimovic prosegue elogiando anche Santiago Gimenez: «Paragonarlo a me? No, Gimenez non è come Ibra. Gimenez è forte come Ibra, che è diverso. Le sue caratteristiche sono diverse dalle mie. Lui è unico».