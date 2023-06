Ibrahimovic si ritira dal calcio e dimentica l’Inter: «Sarò sempre del Milan»

Ibrahimovic ha appena ufficializzato il ritiro dal calcio giocato. Lo ha fatto nel post partita di Milan-Verona 3-1 (vedi articolo), con un saluto ai tifosi rossoneri al Meazza. Non riuscirà mai a vincere la Champions League, eliminato due volte dall’Inter in semifinale.

L’ADDIO – La carriera di Zlatan Ibrahimovic è finita. L’attaccante svedese, all’Inter dal 2006 al 2009 prima di essere ceduto al Barcellona nell’affare (in tutti i sensi) Samuel Eto’o, lascia il calcio al termine di una stagione piena di infortuni. Dopo Milan-Verona 3-1, Ibrahimovic ha preso la parola in campo: «Tanti ricordi e tante emozioni dentro questo stadio. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato la felicità, la seconda volta che sono arrivato al Milan mi avete dato l’amore. Voglio ringraziare la mia famiglia che mi ha dato la gioia, poi la mia seconda famiglia che sono i giocatori. Voglio ringraziare il mister e il suo staff per la responsabilità che mi ha dato, voglio ringraziare i dirigenti per l’opportunità che mi hanno dato. Ultima cosa, dal mio cuore: voglio ringraziare i tifosi. Mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per tutta la vita. È arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi».