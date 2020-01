Ibrahimovic si (ri)presenta: “Riparto da zero. Inter-Milan sempre speciale!”

Zlatan Ibrahimovic si presenta ancora una volta in conferenza stampa ai tifosi del Milan, promettendo di dare il massimo nonostante l’età e il grave infortunio. Poi ha concluso parlando anche del derby Inter-Milan, a detta sua il migliore in assoluto.

“RIPARTO DA ZERO” – Zlatan Ibrahimovic riparte dal Milan, ritorna in Serie A dopo l’esperienza in rossonero e prima ancora con Juventus e Inter. L’attaccante svedese a 38 anni si rimette in gioco promettendo di dare il massimo e non restare a guardare: «Dopo l’infortunio mi avevano detto che era impossibile tornare a giocare a calcio. Ho lavorato tanto e a lungo e fino a che posso giocare, gioco. Con grande voglia posso giocare a livello alto, devo solo gestire le fasi. Impossibile giocare come quando avevo 28 anni, però ho ricevuto più chiamate rispetto a quando ero giovane! Voglio divertirmi in campo, stare bene e aiutare i compagni. Stare fuori un anno non è stato facile, chi gioca a calcio sa quanto manca sentire l’odore dell’erba e l’atmosfera, 85 mila tifosi che fischiano e applaudono, anche perché preferisco quando mi fischiano così mi esce più adrenalina. Inizio da zero, sono nella stessa posizione degli altri giocatori. Questa è la mia sfida. Non sono qui perché sono Ibrahimovic. La sfida è contro me stesso, ed è fare ancora la differenza. Devo lavorare e avere la mentalità giusta. So cosa devo fare per vincere, segnare, vincere di testa. Mi sento vivo, sono pronto ad aiutare il Milan. A 38 anni firmare per il Milan non so se è mai successo, però significa che ho qualcosa ancora da dare. Non sono venuto qui a fare la mascot del diavolo ma per stare in campo!».

CALCIO SVEDESE – Poi Ibrahimovic parla del duello con Cristiano Ronaldo e del connazionale Dejan Kulusevski, passato anche lui alla Juventus: «Bello che Cristiano Ronaldo è in Italia, vediamo cosa succede. Kulusevski? È una cosa positiva per il calcio svedese. Non ci sono tanti giocatori svedesi che rappresentano grandi squadre. Quando vivi in America è difficile vedere i campionati in Europa perché quando mi sveglio le partite sono già finite. Ho sentito cose positive su Dejan (Kulusevski, ndr) e sono contento per lui, quando arrivi in un grande club capisci cosa bisogna fare».

IL DERBY – Ibrahimovic parla anche del derby tra Inter e Milan, per lui il migliore di sempre: «Il Derby è sempre una bella partita, è speciale. Ho giocato tanti derby in tanti paesi e quando mi chiedono dico sempre che è Inter-Milan e Milan-Inter. Come andrà? Non lo so, oggi c’è un amichevole, lunedì c’è la Sampdoria. Non ho firmato cinque anni per pensare al domani, penso ad oggi».

COPPA ITALIA – Poi dell’obiettivo Coppa Italia, che gli manca con la maglia del Milan: «In questo momento sono arrivato a metà campionato, è normale che vuoi vincere qualcosa. Proveremo a fare di tutto per vincere, ma l’obiettivo è quello di migliorare la situazione generale».