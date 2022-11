Ibrahimovic: «Serie A diversa perché non c’ero io! Crediamo allo Scudetto»

Zlatan Ibrahimovic, intercettato dai microfoni di Sky Sport ai Globe Soccer Awards ha parlato della Serie A e del suo rientro in campo

RITORNO – Queste le parole di Ibrahimovic: «Ho tanta voglia, sto bene. Sto meglio. Serie A? Questo campionato è diverso, la prima parte non potevo esserci, speriamo nella seconda parte. La squadra è cresciuta bene, sta facendo bene ma il Napoli sta facendo meglio. Però la seconda parte è più importante della prima. Scudetto? Perché non dovremmo crederci? In Champions League è difficile, non c’è un favorito».