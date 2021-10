Ibrahimovic: «Scudetto Milan? Ci crediamo, ora Champions League e Inter»

A sette giorni dal derby con l’Inter Ibrahimovic non si nega l’ammissione di crederci per il titolo. Intervistato da DAZN dopo l’1-2 con la Roma (vedi articolo), lo svedese segnala i prossimi impegni del Milan.

IN TESTA – Il Milan arriva al derby con l’Inter a +7, complice anche l’ennesimo arbitraggio scadente stasera con la Roma. Non ha dubbi Zlatan Ibrahimovic: «Scudetto? Proviamo. Noi ci crediamo in questa cosa. Fino ad adesso abbiamo fatto bene, però il campionato è lungo. Bisogna continuare e avere continuità in quello che facciamo, lavorare e portare performance in ogni partita. Noi ci crediamo, però è ancora presto. Una partita alla volta, la prossima è la Champions League e poi c’è il derby».