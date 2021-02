Ibrahimovic: Â«Ronaldo il Fenomeno? Miglior giocatore della storiaÂ»

Ibrahimovic: «Ronaldo il Fenomeno? Miglior giocatore della storia»

Zlatan Ibrahimovic Milan

Intervistato dai canali ufficiali della UEFA, Zlatan Ibrahimovic ha esternato tutta la sua stima per un altro grande attaccante ex Inter, ovvero Ronaldo “Il Fenomeno”.

IL MIGLIORE DI SEMPRE – Zlatan Ibrahimovic incorona Ronaldo ‘il Fenomeno’ come il miglior giocatore della storia del calcio. Lo svedese lo ha elogiato con delle belle parole, nel corso di una lunga intervista concessa ai canali ufficiali della UEFA. Queste le dichiarazioni del giocatore rossonero: «Non c’è bisogno che io descriva Ronaldo il Fenomeno. Come dico sempre ci sono dei giocatori che giocano a calcio e altri giocatori che sono il calcio. Penso che sia il più grande giocatore della storia senza dubbio, sia per come si muoveva, sia per ciò che faceva e anche per i suoi dribbling. Il migliore senza dubbio».