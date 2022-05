Ibrahimovic: «Questo lo Scudetto più importante. Fatto tanti sacrifici»

Zlatan Ibrahimovic, su Dazn, si è espresso sulla vittoria dello Scudetto del Milan ai danni dell’Inter. Lo svedese lo ritiene il più importante di quelli vinti. Snobbati i 3 con i nerazzurri

IL PIÙ IMPORTANTE − Ibrahimovic non ha dubbi su quale sia lo Scudetto preferito. Snobbati anche i tre con l’Inter: «Lo Scudetto più importante. Non tanti hanno creduto in questa squadra, abbiamo fatto sacrifici e sofferto. Nulla è impossibile. Sofferto troppo quest’anno, voglio godere adesso. Ma è il trofeo più soddisfacente. Da quando sono arrivato io abbiamo fatto secondo posto e primo posto, ora è arrivato un trofeo».