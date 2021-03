Ibrahimovic punge: «Milan ha più partite, Inter più tempo per recuperare»

Zlatan Ibrahimovic Milan

Ibrahimovic – ex attaccante dell’Inter, oggi in forza al Milan -, intervenuto come ospite a “Che Tempo Che Fa” su Rai 3, parla della lotta scudetto in Serie A che vede coinvolte proprio le due milanesi. E non risparmia una frecciatina alla sua ex squadra

SOGNANDO IL TRICOLORE – Terminato l’impegno extra-calcistico con Sanremo, Zlatan Ibrahimovic può rituffarsi sulla Serie A, dove resta vivo il sogno scudetto: «Vediamo, in campionato tutto può succedere. Mancano ancora tante partite. Adesso è il momento decisivo. Noi abbiamo più partite di loro perché abbiamo anche l’Europa, mentre l’Inter avrà più tempo per recuperare tra l’una e l’altra. Ma io credo in quello che faccio. E lo stesso vale per i miei compagni. Il mio lavoro è vincere trofei e lavoro sempre per vincere. Io sono tornato al Milan per vincere». Questo l’Ibrahimovic pensiero sulla lotta scudetto, che torna a essere interessante in attesa di Inter-Atalanta.