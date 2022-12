Ibrahimovic, niente Supercoppa contro l’Inter! La data del rientro – TS

Zlatan Ibrahimovic è al lavoro per recuperare dall’infortunio. Lo svedese, secondo Tuttosport, verrà rivalutato a metà gennaio: niente Supercoppa con l’Inter, un match nel mirino

RECUPERO – Zlatan Ibrahimovic è al lavoro per il recupero dall’infortunio al ginocchio. Il suo programma, scrive Tuttosport, prosegue secondo i piani. Lo svedese continua a lavorare a parte e, a metà gennaio, verrà sottoposto a nuovi esami strumentali per verificare le sue condizioni e le tempistiche per il rientro. Praticamente impossibile, quindi, il rientro per la sfida di Supercoppa contro l’Inter del 19 gennaio. Nella testa dell’attaccante, scrive il quotidiano, c’è il match di Champions League contro il Tottenham.

Fonte: Tuttosport – P. Mazz