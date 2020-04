Ibrahimovic: “Milan? Ora meglio allenarmi in Svezia. TornerÃ²”

Ibrahimovic: “Milan? Ora meglio allenarmi in Svezia. Tornerò”

Condividi questo articolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista a Dplay Svezia. Nel corso del suo intervento si è parlato inevitabilmente dell’emergenza Coronavirus in Italia e del ritorno in campo

CONTRATTO – Zlatan Ibrahimovic è stato chiaro: «Ho un contratto con il Milan e devo vedere come finiscono le cose là. Non ci sono ancora decisioni ufficiali. Devo tornare in Italia perché lo dice il mio contratto e sono un professionista».

ALLENAMENTO – Ibrahimovic si sta allenando con la sua squadra svedese: «La cosa più importante al momento è la salute. Pensare al calcio e agli sport è la cosa meno importante. Quando sapremo che la salute pubblica è ok allora potremo tornare di nuovo a parlare di calcio e sport. Al momento non sappiamo nulla. Parlo spesso con il Milan e mi aggiornano. Per me al momento è meglio rimanere qui ad allenarmi in Svezia fino a quando non si potrà riprendere in Italia. In quel momento ovviamente tornerò».